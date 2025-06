Zaradi poostrenega nadzora letos na hadžu najmanj romarjev v zadnjih 30 letih

V četrtek so se romarji zbrali na gori Arefat blizu Meke, kjer naj bi prerok Mohamed imel svojo zadnjo pridigo, in tam molili ter recitirali verze iz Korana.

Mnogi so se povzpeli na goro kljub visokim temperaturam, tudi do 45 stopinj Celzija, ki tudi tokrat spremljajo hadž. Savdske oblasti so sicer letos sprejele vrsto ukrepov za ublažitev vročine, da bi preprečile ponovitev lanskega hadža, na katerem je pri temperaturah, ki so občasno presegle 50 stopinj Celzija, umrlo najmanj 1300 ljudi.