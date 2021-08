Poplave na Kitajskem: potrdili že več kot 300 smrti, 50 pogrešanih

Število smrtnih žrtev zaradi hudih poplav, ki so zalile osrednjo kitajsko provinco Henan, se še naprej veča. Umrli sta že najmanj 302 osebi, so potrdili uradniki. Najmanj 50 ljudi je še vedno pogrešanih. Poplave, ki so nastale zaradi močnega dežja, so sicer prizadele skoraj 13 milijonov ljudi, poškodovanih je bilo skoraj 9000 domov.

O večini smrtnih primerov so poročali iz mesta Žengžou, kjer je voda med drugim poplavila podzemno železnico, z ulic pa odnesla številna vozila. V ponedeljek je županja mesta Hou Hong na novinarski konferenci potrdila število smrtnih žrtev in novinarjem dejala, da so 39 trupel našli na podzemnih parkiriščih, poroča BBC. Še 14 ljudi je umrlo, ko je voda preplavila še eno linijo mestne podzemne železnice. Na videoposnetkih, ki so jih prejšnji mesec na družbenih omrežjih objavili potniki, je videti, da glave komaj držijo nad gladino vode. V vagonih je bilo ujetih okoli 500 ljudi, poroča The Guardian.

Iz mesta Žengžou so poročali, da je v zgolj treh dneh zapadlo toliko dežja, kot ga sicer pade letno. V enem popoldnevu je v zgolj dveh urah padlo celo več kot 200 milimetrov dežja, voda pa je poleg podzemne železnice zalila tudi predor, napolnjen z avtomobili. Tuji mediji so poročali o upokojenem vojaku, ki je junaško plaval od avtomobila do avtomobila in ljudem pomagal pobegniti. Prejšnji teden so se umrlim na podzemni železnici poklonili s cvetjem.

Poletne poplave za Kitajsko sicer niso nič nenavadnega. Toda v nekaterih delih države je v zadnjih letih prišlo do hitre urbanizacije in spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Na globalni ravni se je močno poslabšala tudi podnebna kriza, kar je vodilo v veliko preobremenjenost sistemov za blaženje poplav, posledično so čedalje večji tudi stroški za okrevanje po poplavah.