Zaradi poplav odpovedali več sto poletov, ustavili tudi trajekte

V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so se sprožili po tajfunu, ki pustoši po Japonski, so umrle štiri osebe, okoli 90 pa je poškodovanih. V Tokiu so zaradi poplav odpovedali več sto letov ter storitve trajektov ter hitrih vlakov. Več sto tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Potem ko je eno največjih neurij v zadnjih desetletjih prizadelo Japonsko, so reševalci posvarili pred plazovi in poplavami. Od nedelje zjutraj, ko je tajfun Nanmadol dosegel najjužnejši otok Kjušu, sta umrli dve osebi. Tiskovni predstavnik vlade Hirozaku Matsuno je potrdil smrt dveh ljudi, še dva pa so reševalci našli "brez znakov življenja", kar je izraz, ki se na Japonskem pogosto uporablja, preden smrt uradno potrdijo zdravniki. Hkrati je dejal, da oblasti iščejo še eno osebo, ki je bila razglašena za pogrešano. Skupno pa je bilo poškodovanih najmanj 114 ljudi, od tega 14 huje. Za več kot 500.000 ljudi je bil izdan alarm pete stopnje, najvišje na japonski lestvici opozarjanja ob nesrečah. Že po opozorilu četrte stopnje je bila za približno devet milijonov ljudi odrejena evakuacija v nekaterih delih regij Kjušu, Šikoku in Čugoku na jugu države. V jutranjih urah pa je bilo po vsej državi brez elektrike še vedno približno 140.000 domov, večinoma v regiji Kjušu.

Super tajfun, ki je prinesel sunke do 234 km/h, uničeval domove ter povzročil motnje v prometu in podjetjih, so ovrednotili kot orkan četrte ali pete kategorije. Oblasti so prebivalcem najbolj prizadetih območij priporočile, naj se zatečejo na varne kraje - dvignjene in s trdno konstrukcijo - ali se odpravijo v evakuacijske centre. Močno deževje je sicer zajelo tudi prestolnico Tokio, zaradi poplav so bile prekinjene povezave podzemne železnice, odpovedali so storitve hitrih vlakov, trajektov ter več sto letov, zaprte so bile trgovine in podjetja. Videoposnetki prikazujejo odkrite strehe zgradb in prevrnjene oglasne deske.

icon-expand Tajfun Nanmadol FOTO: AP