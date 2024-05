Zaradi poročanja o izbruhu covida v zapor, po štirih letih na svobodi?

V začetku februarja 2020, le nekaj dni po zaprtju Vuhana, je kitajska novinarka Džang Džan iz Šanghaja odpotovala v metropolo z 11 milijoni prebivalcev, kjer so zabeležili izbruh covida-19. Več kot tri mesece je dokumentirala svoje življenje v karanteni in prikazovala kruto realnost, s katero so se soočili prebivalci mesta: od prepolnih bolnišnic do praznih trgovin. Svoje doživljanje, fotografije in posnetke je objavljala na družbenih omrežjih Wechat, Twitter in Youtube.

Džanova je bila ena redkih neodvisnih kitajskih novinarjev, ki je poročala iz Vuhana in bralcem ponudila vpogled v realno stanje na terenu, medtem ko so kitajske oblasti izvajale strogo medijsko cenzuro, poroča CNN. "Nimam kaj za povedati, ker je vse prikrito. To je težava, s katero se zdaj sooča ta država. Vsa nasprotna mnenja so lahko zavrnjena kot govorice," je novinarka dejala v videu, ki ga je objavila dva tedna po prihodu v Vuhan. "Zapirajo nas v imenu preprečevanja pandemije in omejujejo našo svobodo. Če ne moremo priti do resnice, bo svet za nas brez pomena," je še dejala.

Maja 2020 jo je pridržala kitajska policija, nekaj mesecev kasneje pa so jo obsodili na štiri leta zapora zaradi "povzročanja težav in spodbujanja prepirov". Tovrstne obtožbe kitajske oblasti običajno naprtijo borcem za človekove pravice in disidentom.