Zaradi poškodb, nastalih z ladijskim propelerjem, poginila morska želva

Blue World Institute (Inštitut Modri svet) je na družbenih omrežjih sporočil, da je v četrtek poginila želva glavata kareta, hkrati pa so tudi vse občane pozvali k previdnosti. "Včeraj zvečer smo bili obveščeni o poškodovani glavati kareti v bližini otočka Koludarac, Mali Lošinj. Šlo je za globoko poškodbo oklepa, ki jo je povzročil ladijski propeler. Kljub hitremu odzivu in poskusom sanacije poškodbe je želva zaradi hudih poškodb kmalu po sprejemu v okrevališče poginila," so zapisali. "Zato pozivamo k dodatni previdnosti in prilagoditvi hitrosti pri upravljanju plovil, da bi se izognili morskim želvam na površini morja," so dodali.

Glavata kareta spada v družino želv, katerih glavna značilnost je trd poroženel oklep, ki je sestavljen iz okostenelih plošč. V primerjavi z drugimi morskimi želvami ima glavata kareta veliko glavo in močne čeljusti, s katerimi drobi oklepe jastogov, rakovic in drugega trdega plena. Vsaki dve leti ali pa celo redkeje odloži do pet legel s približno 100 jajci. Največja gnezdišča te vrste želv v Sredozemlju so na grški, turški in ciprski obali. Gnezdenja glavate karete in obstoja njenih razmnoževalnih habitatov na Hrvaškem doslej niso potrdili.