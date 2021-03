Zaradi poškodb po napadu psa poginil priljubljeni tjulenj po imenu Freddie Mercury

Prebivalce Londona je med sprehodi ob Temzi zadnje mesece razveseljeval tjulenj, ki so mu ime nadeli po popularnem pokojnem pevcu skupine Queen Freddieju Mercuryju . Vse do pred par dnevi, ko ga je napadel in hudo poškodoval pes. Po poročanju lokalnih medijev gre za psa vplivne londonske odvetnice Rebecce Sabben-Clare , ki ga je med sprehodom ob reki spustila s povodca.

49-letna Londončanka je psa mešanca v nedeljo sprehajala ob Temzi, ko ga je v bližini Hammersmithovega mostu spustila s povodca, ta pa je na obrežju zagledal tjulnja in se zagnal proti njemu. V času napada so bili v bližini še štirje sprehajalci, vključno z veterinarjem, ki so nemočnega Freddieja na vse pretege nato skušali rešiti pred podivjanim psom.

Desetmesečni tjulenj Freddie se je pred časom naselil ob londonsko reko Temzo, kjer se je pogosto ležerno nastavljal sončnim žarkom, pri tem pa navduševal trume sprehajalcev. Nekateri so ga hodili vsakodnevno opazovat, postal je kar svojevrstna londonska atrakcija, oboževalci pa so mu ustvarili celo svoj profil na družbenih omrežjih.

Fotograf Duncan Phillips, ki je tjulnja fotografiral ravno takrat, ko ga je z zobmi zagrabil pes, je za britanske medije dogodek opisal kot grozljiv. "Pes ga kar ni in ni izpustil, kljub večkratnim poskusom, da bi živali ločili in tjulnja umaknili pred njegovimi smrtonosnimi čeljustmi," je za MyLondon dejal 55-letnik.

Močno poškodovanega so nato nemudoma prepeljali na veterinarsko postajo, a so bile rane zelo hude. Imel je dobesedno raztrgano plavut, zlomljeno kost, rana pa se je še okužila, navaja The Guardian. Sprva so se še borili za njegovo življenje, v ponedeljek pa sklenili, da je edina etična in poštena odločitev, da na human način končajo njegovo agonijo in trpljenje ter ga uspavajo.

Vrnitev v divjino ni prišla več v poštev

Člani britanskega društva The British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), ki si prizadeva za dobrobit divjih vodnih živali, so medtem na družbenem omrežju Facebook opisali napore zaposlenih v veterinarski bolnišnici za divje živali v Južnem Essexu, ki so se na vso moč trudili Freddieju pomagati. "Žal so se po rentgenskem slikanju danes popoldne potrdili naši najhujši strahovi – tjulenj ni imel le zlomljene kosti v plavuti, pač pa je utrpel tudi izpah in poškodbo sklepa, vezi in živčevja, zaradi česar zdravljenje, ki bi omogočilo njegovo vrnitev v naravno okolje, ni bilo več mogoče," so zapisali.