Na Hrvaškem zaradi poskusa reševanja čolna umrla ena oseba

Nadzorna kamera v Lučici v Orebiću je posnela nenavaden prizor. Na posnetku je jadrnica na obali, postavljena na velika kolesa, ki se je hrabro borila z burjo, ki je premikala tako njo kot kolesa. V nekem trenutku je močan sunek celotno konstrukcijo skupaj z jadrnico vrgel na kopno. Medtem mimo kamere čez streho poleti manjši čoln.

Močna burja pa ni povzročila le gmotne škode, ampak je terjala tudi smrtno žrtev. V Vukovarsko-sremski županiji je, po poročanju Dnevnika.hr, ena oseba poskušala rešiti svoj čoln in se pri tem utopila, zaradi slabega vremena pa so se bile poškodovane še tri osebe v Zagrebu ter po ena v Osijeku, Bjelovarju in Splitu.

Civilna zaščita je sicer v zadnjih dneh prejela okoli 3000 klicev na pomoč, predvsem zaradi podrtih dreves ter poškodovanega električnega omrežja. Sicer pa so se pripadniki civilne zaščite soočali še z odkritimi strehami, burja pa je škodo povzročila tudi na avtomobilih in stavbah. Največji sunek vetra so sicer zabeležili v soboto v Splitu, ko je burja pihala s hitrostjo kar 153 km/h.