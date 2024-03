Zaradi posledic padca umrl nekdanji ameriški senator Joe Lieberman

Joe Lieberman je bil demokrat, vendar z zelo konservativnimi stališči. Potem ko ni uspel s svojo predsedniško kandidaturo pri demokratih, je leta 2004 za predsednika podprl republikanca Georgea Busha mlajšega proti demokratu Johnu Kerryju.

Štiri leta pozneje ga je republikanec John McCain resno upošteval kot potencialnega podpredsedniškega kandidata, na koncu pa se je odločil za guvernerko Aljaske Sarah Palin. Lieberman je nastopil na republikanski nacionalni konvenciji v podporo McCainu, volitve je potem dobil demokrat Barack Obama.

Lieberman je veljal za jastreba glede nacionalne varnosti in zunanje politike. Odločno je podpiral invazijo na Irak leta 2003, obenem pa je zagovarjal pravico do splava in omejitve glede orožja. Zaradi spogledovanja z republikanci je leta 2006 izgubil demokratske strankarske volitve v zvezni senat, vendar so ga volivci Connecticuta na koncu izvolili kot neodvisnega zveznega senatorja.

Leta 2013 se je odločil za odhod iz politike, v katero se je spet odmevno vrnil lani, ko je začel opozarjati, da je nujno za predsednika izvoliti nekoga tretjega, ne pa Donalda Trumpa ali Joeja Bidna. "Nisem se vedno dobro prilegal v konvencionalne politične okvirje," je Lieberman po poročanju Washington Posta priznal ob koncu svoje kariere v senatu. "Ko pogledam nazaj na svojo kariero in zakonodajne spremembe, katerih del sem ponosno bil, so bili doseženi samo zato, ker je kritična masa demokratov in republikancev našla skupni jezik," je dejal v svojem poslovilnem govoru decembra 2012.