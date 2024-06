Zaradi poslušanja južnokorejske glasbe naj bi usmrtili 22-letnika

Po pričevanju enega od prebežnikov je bil mladenič iz južne province Hwanghae leta 2022 javno usmrčen, ker je poslušal 70 južnokorejskih pesmi, si ogledal tri filme in jih delil, s čimer pa je kršil severnokorejski zakon, sprejet leta 2020, ki prepoveduje "zahodno ideologijo in kulturo".

Primer usmrčenega dečka je podrobno opisan v poročilu o človekovih pravicah v Severni Koreji 2024, ki ga je nedavno objavilo južnokorejsko ministrstvo za združitev in v katerem so zbrana pričevanja 649 severnokorejskih prebežnikov. In primer 22-letnika je še najbolj šokiral, piše Guardian.

Drugi primeri zatiranja "zahodne kulture" vključujejo kazni za nošenje belih oblek, nošenje sončnih očal ali pitje alkohola iz vinskih kozarcev – vse to namreč velja za južnokorejske običaje. Severnokorejski režim zatira tudi "kapitalistično modo in pričeske", zato prebivalci ne smejo nositi ozkih kavbojk ali majice s tujimi napisi, prepovedano je tudi barvanje las.

Pogosto naj bi pregledovali tudi mobilne telefone zaradi črkovanja in izrazov, ki naj bi imeli južnokorejski vpliv. In čeprav imata obe Koreji isti jezik, so se po razdelitvi v letih 1950 do 1953 pojavile majhne razlike.

Prepoved K-pop južnokorejske glasbe ni nič novega, gre za del kampanje za zaščito Severnokorejcev, ki se je začela že pod nekdanjim voditeljem Kim Džong-Ilom in se še bolj okrepila ter razširila pod njegovim sinom, Kim Džong-unom.