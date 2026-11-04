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Zaradi posredovanja v vojni Melanii Trump eno najvišjih ukrajinskih odlikovanj

Kijev, 04. 11. 2026 19.00 pred 28 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Melania Trump

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odlikoval prvo damo ZDA Melanio Trump za njeno posredniško vlogo pri sklenitvi humanitarnega premirja v ukrajinskem mestu Oleški, ki ga okupirajo ruske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"S tem odlokom odrejam, da se Melanii Trump, prvi dami ZDA, podeli red kneginje Olge," piše v odloku, objavljenem na spletni strani ukrajinskega predsedstva. Kot izhaja iz odloka, je bila ameriška prva dama odlikovana "za pomemben osebni prispevek k zagotavljanju humanitarne podpore Ukrajini" ter "aktivno delovanje na področju človekovih pravic in dobrodelnosti".

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Melania Trump je nedavno posredovala pri sklenitvi premirja z namenom izvedbe humanitarne operacije v mestu Oleški v zasedenem delu regije Herson na jugu Ukrajine. V okviru operacije so v Oleški pripeljali nujno potrebno humanitarno pomoč in ob tem evakuirali ogrožene prebivalce.

Preberi še Po Melaniinem posredovanju začelo veljati premirje v okupiranem Oleškiju

Premirje, ki je veljalo od 27. oktobra do 1. novembra, se je izteklo brez kršitev in predstavlja doslej najdaljšo prekinitev ognja med vojno v Ukrajini.

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Melania Trump Volodimir Zelenski Ukrajina humanitarno premirje red kneginje Olge

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
04. 11. 2026 19.25
Trump zavidam ti to mačko !
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0 0
Vera in Bog
04. 11. 2026 19.25
Čudovita je
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0 0
vlahov
04. 11. 2026 19.23
Prva dama sveta si to zasluži.
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