Zaradi posredovanja v vojni Melanii Trump eno najvišjih ukrajinskih odlikovanj

"S tem odlokom odrejam, da se Melanii Trump, prvi dami ZDA, podeli red kneginje Olge," piše v odloku, objavljenem na spletni strani ukrajinskega predsedstva. Kot izhaja iz odloka, je bila ameriška prva dama odlikovana "za pomemben osebni prispevek k zagotavljanju humanitarne podpore Ukrajini" ter "aktivno delovanje na področju človekovih pravic in dobrodelnosti".
Melania Trump je nedavno posredovala pri sklenitvi premirja z namenom izvedbe humanitarne operacije v mestu Oleški v zasedenem delu regije Herson na jugu Ukrajine. V okviru operacije so v Oleški pripeljali nujno potrebno humanitarno pomoč in ob tem evakuirali ogrožene prebivalce.
Premirje, ki je veljalo od 27. oktobra do 1. novembra, se je izteklo brez kršitev in predstavlja doslej najdaljšo prekinitev ognja med vojno v Ukrajini.
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