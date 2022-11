Zaradi potresa na Hrvaškem več kot 5000 ljudi še vedno živi v zabojnikih

Žarišče potresa z magnitudo 6,4 je bilo nedaleč od Petrinje in je poleg tega mesta najbolj prizadelo vas Glina.

V dveh letih so v regiji Banovina podrli 758 objektov in obnovili 3894 družinskih hiš. Dela trenutno potekajo na 474 hišah, konstrukcijska obnova pa na 113 hišah. Začeli so tudi gradnjo 14 večstanovanjskih zgradb v Petrinji, Glini in Topuskem, prebivalci Banovine pa so z državnimi sredstvi sami obnovili 1066 hiš.