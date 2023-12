Zaradi povečanega tveganja za teroristične napade poostrena varnost

V mnogih svetovnih in evropskih prestolnicah so zaradi silvestrovanj na prostem in zaradi povečanega tveganja za teroristične napade islamskih skrajnežev, policije v najvišji pripravljenosti. V Franciji bo za varnost skrbelo skoraj sto tisoč policistov in vojakov. Z brzostrelkami oboroženi policisti patruljirajo okoli znamenite katedrale v Kölnu. Belgijsko policijo skrbijo tudi mladi izgredniki. V nekaterih italijanskih mestih pa bodo na najdaljšo noč v letu omejili postrežbo in prodajo pihač, ne samo alkoholnih. V New Yorku bodo dogajanje v mestu nadzirali tudi z brezpilotniki.