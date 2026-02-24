Zaradi zlorabe položaja aretirali bivšega britanskega veleposlanika

"Policisti so aretirali 72-letnega moškega zaradi suma zlorabe javnega položaja," je v izjavi sporočila londonska policija, medtem ko so britanski mediji poročali, da je policija aretirala Mandelsona.

Slednji se je znašel v nemilosti zaradi obremenjujočih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev, potem ko je ameriško pravosodno ministrstvo konec januarja objavilo nove dokumente. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki naj bi mu Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

Pod pritiskom se je znašel tudi britanski premier Keir Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

Mandelson je po novih razkritjih izstopil iz stranke laburistov, Starmer pa je odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Britanski premier je sicer priznal, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.