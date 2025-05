Pridržali skoraj 100 tihotapcev najmočnejše mafijske združbe

Tarča operacije Millenium so bili nekateri najpomembnejši družinski klani te organizirane kriminalne združbe.

Italijanski karabinerji so sporočili, da so aretirani osumljeni, da so iz tujine, zlasti iz Kolumbije, Brazilije in Paname, preko kalabrijskega pristanišča Gioia Tauro uvozili velike količine kokaina, ki so bile skrite v zabojnikih na ladjah. Od tam so kokain prek dobro naoljenega sistema, ki ga je vodilo več družin 'Ndranghete, distribuirali po vsej državi.

Družine so tudi izsiljevale denar od lokalnih podjetij in se infiltrirale v javne uprave, da bi pridobile zaupne informacije, na primer o javnih razpisih, so navedli karabinerji.