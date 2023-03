Zaradi požara je več kot polovica Argentincev brez elektrike

V sredo popoldne je v Argentini prišlo do požara, ki je povzročil izpade električne energije po vsej državi. Požar naj bi izbruhnil na poljih, prizadel pa je ključne daljnovode na obalnem območju in onemogočil delovanje jedrske elektrarne.

Južnoameriška država je še vedno v poletnih mesecih, temperature v nekaterih delih države presegajo tudi do 35 stopinj Celzija, številni pa so sedaj ostali brez klimatskih naprav in hladilnikov. Zaradi vročine in izpada električne energije se je v nekaterih regijah dobesedno ustavilo vsakdanje življenje, pouk je prekinjen, podjetja pa so zaprta.