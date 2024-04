Zaradi požara, ki je vzel 104 življenja, obsojen tudi vodja gasilcev

Številni so utonili, ko so pred plameni pobegnili v morje. Požar je skupno uničil približno 1260 hektarjev površin.

Gozdni požar v obmorskem letovišču Mati vzhodno od Aten je 23. julija 2018 zahteval 104 življenja, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, potem ko so ognjeni zublji, ki jih je podpihoval močan veter, pustošili po območju ter ljudi v hišah in avtomobilih ujeli nepripravljene.

Po navedbah preživelih pristojni organi prebivalcev niso opozorili na nevarnost, reševalne službe pa so o dogodku podale različna poročila. Po mnenju strokovnjakov je bilo za obseg tragedije med drugim krivo tudi slabo urbanistično načrtovanje.

V povezavi z dogodkom so grške oblasti sodno preganjale 21 ljudi, med katerimi so bili pripadniki gasilcev, pristaniške policije in civilne zaščite ter predstavniki lokalnih oblasti.

Vsak od šesterice obsojenih, med katerimi je tudi takratni vodja gasilcev, je zaradi kaznivih dejanj nenamernega uboja in malomarnosti prejel od 15 do 111 let pogoje zaporne kazni, je danes sporočilo atensko sodišče. Kazen lahko poplačajo, za kar bo moral vsak odšteti do 40.000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je bilo več predstavnikov lokalnih oblasti, vključno s takratno guvernerko Atike iz vrst takrat vladajoče levičarske stranke Siriza Reno Dourou, v zadevi oproščenih.