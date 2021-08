Zaradi požara na jugu Francije evakuirali več tisoč ljudi

Predstavnica gasilcev, ki se z ognjenimi zublji borijo na območju, je sporočila, da so ljudi evakuirali iz previdnosti, saj je požar po njenih besedah še vedno zelo močan.

Gasilce so v boj z rdečim petelinom napotili v ponedeljek zvečer. Kot je ob tem sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin, so vremenski pogoji neugodni. Pred izbruhom požara se je območje soočalo z vročinskim valom in sušo.

Darmanin naj bi še danes obiskal prizorišče požara, ki divja v bližini kraja Gonfaron, približno 50 kilometrov zahodno od Saint Tropeza. Ognjeni zublji, k širjenju katerih prispeva močan veter, so uničili že okrog 4000 hektarjev površin.