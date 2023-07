Zaradi požara na otoku La Palma evakuirali 500 ljudi

Zaradi gozdnega požara so na španskem kanarskem otoku La Palma najmanj 500 ljudi z njihovih domov odpeljali na varno. Ogenj je zgodaj zjutraj izbruhnil v bližini kraja Puntagorda na severozahodu otoka. Zaradi sušnosti in močnega vetra so se plameni hitro širili, je povedal župan mesta Vicente Rodriguez.

Ker se smer vetra vseskozi spreminja, gasilcem požara še ni uspelo spraviti pod nadzor. Župan Vicente Rodriguez je za špansko televizijo RTVE povedal, da je na tem območju tako kot v večjem delu Španije, ki jo je prizadela suša, primanjkovalo dežja, temperature pa so prejšnji teden dosegle 40 stopinj Celzija. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vsaj 11 hiš je bilo uničenih, ko je požar napredoval, 140 hektarjev površin naj bi bilo uničenih, je povedal Fernando Clavijo, predsednik Kanarskih otokov. "Število ljudi, ki jih je treba evakuirati, bi lahko doseglo 1000. To je odvisno od tega, ali bomo lahko obvladali te močne vetrove," je Clavijo povedal novinarjem na otoku La Palma. Španska vojska je v boj z ognjem poslala 150 svojih gasilcev, ki pomagajo lokalnim ekipam, drugi gasilci pa prihajajo sosednjega otoka Tenerife, je povedal Clavijo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Na otoku, ki je del španskega arhipelaga ob obali zahodne Afrike, se za obvladovanje požara borijo še štirje helikopterji in štiri gasilske enote na tleh. Najzahodnejši od Kanarskih otokov je bil leta 2021 več mesecev na naslovnicah medijev, ker je tam ležeči vulkan Tajogaite bruhal lavo, ki se je nato kot žareča reka valila v smeri morja. Najmanj 7000 ljudi je takrat zbežalo z domov, lava je prekrila več kmetij, nasadov banan in vinogradov.