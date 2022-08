Zaradi požara pri Šibeniku pridržali eno osebo

Kot so še sporočili s hrvaške policije, je v torek okoli 15.15 na območju Vrpolja zagorelo nizko rastje, nato pa je požar zajel tudi borov gozd, v bližini katerega so bile ogrožene tudi stanovanjske stavbe, poroča portal Slobodna Dalmacija.

Ogenj je bučal mimo hiš, prečkal cesto in dosegel še en niz hiš ter se nadaljeval skozi velik kompleks borovega gozda, zgorelo je okoli 100 hektarjev.

Na terenu je bilo okoli 60 gasilcev, pri gašenju so jim pomagali tudi štirje kanaderji in tri letala Air Tractor, ki so gasila do okoli pol devetih zvečer. Gasilci so nato nadaljevali z gašenjem robov pogorišča.