Zaradi požara s turistične ladje pred obalo Turčije evakuirali 115 ljudi

Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano. Po poročanju turške zasebne tiskovne agencije Demirören je zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj pa se je hitro razširil po plovilu, zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje.
Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini.
Reševalci so ogenj na ladji pogasili, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Dva človeka so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, več otrok so preventivno pregledali zdravniki. Državljanstvo potnikov na krovu za zdaj ni znano.
Pristojne turške oblasti so sprožile preiskavo vzroka požara. Ladja je bila v požaru uničena in jo bodo izvlekli na kopno.
Izleti z ladjo vzdolž turške obale Egejskega morja so priljubljeni med turisti, tako turškimi kot tujimi, še navaja dpa.
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