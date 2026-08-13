Zaradi požara s turistične ladje pred obalo Turčije evakuirali 115 ljudi

Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano. Po poročanju turške zasebne tiskovne agencije Demirören je zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj pa se je hitro razširil po plovilu, zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje.

Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini.