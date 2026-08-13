Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi požara s turistične ladje pred obalo Turčije evakuirali 115 ljudi

Antalya, 13. 08. 2026 16.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Požar turistične ladje ob obali Turčije

Blizu letovišča Fethiye ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je na turistični ladji izbruhnil požar. Zaradi požara je moralo s plovila v morje skočiti 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke.

Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano. Po poročanju turške zasebne tiskovne agencije Demirören je zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj pa se je hitro razširil po plovilu, zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje.

Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reševalci so ogenj na ladji pogasili, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Dva človeka so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, več otrok so preventivno pregledali zdravniki. Državljanstvo potnikov na krovu za zdaj ni znano.

Pristojne turške oblasti so sprožile preiskavo vzroka požara. Ladja je bila v požaru uničena in jo bodo izvlekli na kopno.

Izleti z ladjo vzdolž turške obale Egejskega morja so priljubljeni med turisti, tako turškimi kot tujimi, še navaja dpa.

turčija antalya turistična ladja požar

Iranski general, ki ga že leta išče Interpol, nov sekretar varnostnega sveta

Direktor WHO: Izbruh ebole na poti, da postane najsmrtonosnejši doslej

24ur.com Pred vzletom zagorel rep letala, evakuirali vseh 179 ljudi na krovu
24ur.com Ogenj in eksplozije v hamburškem pristanišču: najmanj pet ranjenih
24ur.com Smrtonosna atlantska pot vzela še 89 življenj
24ur.com Na ruski letalonosilki, ki je že leta v ladjedelnici, je spet zagorelo
24ur.com Dva brodoloma v enem dnevu, pogrešanih več kot 60 ljudi
24ur.com Ognjeni zublji zajeli trajekt, potniki v paniki skakali v morje
24ur.com Ladja s pomočjo za Gazo tarča napada, vkrcati bi se morala tudi Greta Thunberg
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897