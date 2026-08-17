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Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji

Düsseldorf, 17. 08. 2026 07.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Požar v Belgiji

Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so nato sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti Nemčiji.

Glede na izjavo urada župana mesta z 12.000 prebivalci, so med drugim zaradi dima in neugodnih vremenskih razmer pozno sinoči izpraznili dve ulici oziroma 17 domov.

Gasilci so ponoči sporočili, da so plameni od meje z Nemčijo oddaljeni le še okoli 300 metrov. Zjutraj so nato javili, da ne napredujejo več v smeri obmejnega območja. K izboljšanju razmer naj bi pripomogli umiritev vetra in visoka vlažnost.

Oblasti so že pred tem prebivalcem območij blizu meje priporočile, naj se umaknejo na varno. Takrat se je požarna fronta nahajala 1,5 kilometra od meje z Belgijo in le 1,8 kilometra od najbližjega poseljenega območja.

Oblak dima nad naravnim parkom Hautes Fagnes.
Oblak dima nad naravnim parkom Hautes Fagnes.
FOTO: AP

Belgijske oblasti so sicer včeraj sporočile, da je gasilcem uspelo dele požara v naravnem parku Hautes Fagnes na vzhodu države, vključno s tistim, ki se širi proti Monschauu, spraviti pod nadzor.

Požar v Belgiji
Požar v Belgiji
FOTO: AP

Prav tako v Severnem Porenju-Vestfaliji pa je gasilcem po večdnevnem boju uspelo obvladati največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele, ki je uničil okoli 300 hektarjev gozda na območju Hürtgenwalda v sredogorju Eifel.

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