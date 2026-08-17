Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji

Glede na izjavo urada župana mesta z 12.000 prebivalci, so med drugim zaradi dima in neugodnih vremenskih razmer pozno sinoči izpraznili dve ulici oziroma 17 domov.

Gasilci so ponoči sporočili, da so plameni od meje z Nemčijo oddaljeni le še okoli 300 metrov. Zjutraj so nato javili, da ne napredujejo več v smeri obmejnega območja. K izboljšanju razmer naj bi pripomogli umiritev vetra in visoka vlažnost.

Oblasti so že pred tem prebivalcem območij blizu meje priporočile, naj se umaknejo na varno. Takrat se je požarna fronta nahajala 1,5 kilometra od meje z Belgijo in le 1,8 kilometra od najbližjega poseljenega območja.