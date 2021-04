Požar v Cape Townu se je razširil na študentski kampus in požgal knjižnico

Na pobočjih Mizaste gore (Table Mountain) nad mestom Cape Town divja požar, ki je že uničil del kavarne pri Rhodesovem spomeniku. Ogenj gasijo tudi s štirimi helikopterji, oblasti pa so vsem pohodnikom, ki se nahajajo na gori, naročile, naj območje zapustijo. Več sto študentov so morali medtem zaradi požara že evakuirati iz bližnjega kampusa Univerze v Cape Townu.

Južnoafriške oblasti so sporočile, da na pobočju Mizaste gore (Table Mountain) divja požar. Lokalni okoljski vodja Anton Bredell je opozoril, da so razmere resne ter da se veter še naprej povečuje, kar predstavlja še dodatno nevarnost, poroča AP. Požar se je razširil tudi na univerzo v Cape Townu, kjer je požgal zgodovinsko knjižnico kampusa in v evakuacijo prisilil več sto študentov. Oranžni plameni so osvetlili okna knjižnice, v kateri se nahajajo precejšnji arhivi in ​​knjižne zbirke, medtem ko so gasilci brizgali curke vode, da bi ugasnili plamen. Zagorele so tudi druge zgradbe kampusa, v bližini pa je zgorela zgodovinska vetrnica.

Gasilci so bili o požaru prvič obveščeni že zjutraj. Ogenj se trudijo pogasiti tudi s štirimi helikopterji. Več kot 100 gasilcev in reševalcev je bilo medtem napotenih v univerzitetni kampus in v Narodni park Table Mountain.

Po poročanju gasilsko-reševalne službe v Cape Townu je bil en gasilec poškodovan in se zdravi v bolnišnici. Prebivalce so medtem opozorili, naj bodo v pripravljenosti, je v izjavi sporočila tiskovna predstavnica mestnega centra za obvladovanje nesreč Charlotte Powell. Prav tako so jim svetovali naj imajo zaradi dima in saj v zraku okna in vrata zaprta. "V tej fazi ni razloga za evakuacijo, vendar prosimo, da prebivalci upoštevajo naslednje: zaprite vsa okna, da preprečite prepih in zmanjšate toploto, navlažite svoj vrt s pomočjo cevi ali namakalnega sistema," je dejal Powell. Pohodnikom v narodnem parku na Mizasti gori so oblasti naročile, naj park zapustijo, voznikom, ki so parkirali na tem območju, pa naj svoja vozila odpeljejo drugam. Ogenj je sicer že uničil del kavarne pri Rhodesovem spomeniku s pogledom na pristanišče.