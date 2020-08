Zaradi požara v Kaliforniji domove zapustilo skoraj osem tisoč ljudi

Požar v Kaliforniji je izbruhnil v petek blizu mesta San Bernardino, do nedelje pa se je razširil na 8000 hektarjev. Zaradi suhega vremena in visokih temperatur se ogenj hitro širi. Gasilci, na terenu jih je okoli 1.300, so v nedeljo popoldne po krajevnem času izgubili nadzor nad požarom, do večera jim je uspelo omejiti približno pet odstotkov požara.

Doslej je gorelo večinoma na težko dostopnih predelih, kar je gasilcem oteževalo gašenje, zdaj pa se požar približuje naseljenim območjem. Oblasti so zato za 7800 ljudi odredile evakuacijo.

Dim je opaziti tudi od zelo daleč, po navedbah ameriških vremenoslovcev pa ga je zaneslo tudi do skoraj 500 kilometrov oddaljenega mesta Phoenix v zvezni državi Arizona. Gasilci si pri gašenju pomagajo tudi z letali.

O poškodovanih za zdaj ne poročajo, je pa ogenj doslej uničil tri zgradbe.

Oblasti so že sprožile preiskavo o vzrokih požara. Ne izključujejo možnosti, da je bil podtaknjen.