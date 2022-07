Zaradi požara v Kaliforniji evakuirali 6000 ljudi

Gasilci kljub pomoči letal in buldožerjev požara še niso uspeli omejiti, ker je Kalifornija skupaj z večjim delom zahoda ZDA letos izpostavljena hudi suši in vročini brez vlage. Na srečo gori na redko poseljenem goratem območju jugozahodno od parka Yosemite, zato ogenj ne ogroža ljudi, vendar pa je to že drugi požar v bližini istega parka.

Požar Washburn, ki je divjal južno od parka, je po dveh tednih boja gasilcev sedaj 80-odstotno omejen. Ta požar je uničil 19 kvadratnih kilometrov površin, ogrožal pa je tudi znamenita ogromna drevesa sekvoje.

Požar Oak je že sedaj veliko večji, guverner Kalifornije Gavin Newsom pa je za celotno okrožje Mariposa, kjer divja požar, razglasil izredne razmere. Do nedelje je zaradi požara 3100 odjemalcev ostalo brez elektrike.

Požare na zahodu ZDA po mnenju strokovnjakov povzročajo podnebne spremembe, v prihodnosti naj bi bilo še huje. Zahodni del ZDA je zadnja leta vse bolj vroč in suh.