Zaradi obsežnih požarov pozivi k odpovedi novoletnega ognjemeta v Sydneyju

V Viktoriji so 30.000 ljudi pozvali k evakuaciji. Številni, med njimi tudi turisti, so poziv upoštevali, nekateri pa kljub vsemu vztrajajo na območju. Andrew Crisp , državni komisar za upravljanje izrednih razmer, je opozoril, da se morajo umakniti vsi, ki se nahajajo vzhodno od Bairnsdalea. Svetoval jim je, naj se evakuirajo do ponedeljka zjutraj, saj v nasprotnem primeru obstaja verjetnost, da ne bodo mogli oditi. "Območje je suho, zelo vroče in vetrovno bo. Ljudje, odidite! Če ne boste odšli, pa morate cel dan spremljati opozorila," je dejal.

Zaradi obsežnih požarov v Avstraliji so oblasti v zveznih državah Viktorija, Tasmanija, Južna Avstralija in Novi Južni Wales razglasile izredne razmere.

Nekaj največjih požarov divja blizu Sydneyja. Tam je več kot 250.000 ljudi podpisalo peticijo, s katero so pozvali, naj denar, namenjen razkošnemu ognjemetu za novo leto, raje namenijo za boj s požari. A oblasti se ne dajo in so sporočile, da bodo ognjemet, ki ga vsako leto spremlja na milijone ljudi po svetu, izvedle, saj njegova odpoved ne bi bistveno pripomogla k izboljšanju razmer.

Na območju Gippsland ogenj ogroža mesta Bruthen, Buchan and Bonang, temperature pa presegajo 40 stopinj Celzija. Močan veter, ki je napovedan, naj bi ogenj preusmeril proti obali in presekal eno glavnih prometnic v regiji in še zadnjo cestno povezavo na varno.

Požari med drugim ogrožajo tudi tri predmestja Melbourna. Organizatorji so odpovedali glasbeni festival za novo leto v Lornu, okoli 140 kilometrov jugozahodno od Melbourna, češ da je prenevarno. Okoli 9.000 ljudi, ki je že kampiralo na prizorišču, je moralo oditi. "Težko nam je, da moramo sprejeti to odločitev, a varnost naših izvajalcev in obiskovalcev je na prvem mestu," je sporočila Jessica Ducrou.