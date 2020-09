Zaradi požarov v okolici Splita prijeli 36-letnika

Policisti so 36-letnika kazensko ovadili zaradi suma, da je zanetil štiri požare na prostem nedaleč od stanovanjskih hiš. Na ta način je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti ljudi in ogrožanja premoženja. Moškega so po intenzivni preiskavi prijeli v ponedeljek zvečer, po kazenski ovadbi pa so ga prepeljali v pripor.