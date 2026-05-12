Tujina

Zaradi poziva k nižjim cenam zgroženi: 'Popusti so nepotrebni'

Zagreb, 12. 05. 2026 12.18 pred 59 minutami 2 min branja 23

Avtor:
STA M.S.
Vodice

Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene do 20 odstotkov. Podjetniki so opozorili, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen, v Hrvaški turistični zvezi pa poleg tega menijo, da je nižanje cen nepotrebno, saj je stanje z rezervacijami dobro.

Tonči Glavina je v nedeljo celoten turistični sektor pozval, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Letošnja turistična sezona bo po njegovih besedah posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

Združenje Glas podjetnikov (UGP) je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu v ponedeljek ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno znižanje cen v sektorju.

Javna pričakovanja do podjetnikov bi po prepričanju UGP morala temeljiti na transparentnih ekonomskih analizah in ocenah dejanskih učinkov na gospodarstvo, so poudarili v sporočilu za javnost.

Ob občutni rasti stroškov poslovanja, vključno s stroški dela, energentov, nabave, najemnin, logistike in administrativnih obremenitev, pa je po njihovem mnenju treba odpreti tudi strokovno razpravo o vzdržnosti poslovanja mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu.

Ministrstvo so vprašali tudi, kako namerava v prihodnjo javno komunikacijo in priporočila glede cen v turizmu vključiti dejanske stroške poslovanja podjetnikov.

Hoteli dobro zasedeni

V Hrvaški turistični zvezi, ki povezuje glavne akterje v segmentu hotelov in kampov, medtem menijo, da so popusti v trenutnih razmerah nepotrebni.

"Vprašanje cenovne in poslovne politike je stvar vsake posamezne družbe. Vsaka pri oblikovanju cen upošteva optimalno zasedenost. Zato so popusti običajno orodje, ki ga ponudniki storitev uporabljajo, če in ko beležijo slabšo zasedenost. Tako je bilo tudi lani," je v ponedeljek dejal direktor zveze Veljko Ostojić za hrvaški Poslovni dnevnik.

Zdajšnje stanje rezervacij hotelov in kampov je ocenil kot zelo dobro in izpostavil, da pri glavnih trgih ni večjih odpovedi prihodov ali krajšanja načrtovanega trajanja bivanja. Glede rasti cen pa je poudaril, da so jih letos večinoma prilagajali ocenjeni inflaciji, medtem ko stroški rastejo še hitreje.

KOMENTARJI23

devlon
12. 05. 2026 13.29
zakaj bi zmanjševali, če je dovolj gumpcev, ki lahko plačajo..
konc
12. 05. 2026 13.15
Samo nabijajte cene, prav imate, nič šparat.
pa saj bo vredu
12. 05. 2026 13.12
Popusti so nepotrebni, požrešnost pa je potrebna.
Dr.Rugelj
12. 05. 2026 13.09
A dopust se meri v tem, kolikokrat greš ven v gostilno žret in pit in koliko zapraviš ?...men je bolj pomemben mir, solidna plaža, čisto morje,..kuhamo si pa itak sami, ker vsaj vem kaj bom požrl,...
Masturbator
12. 05. 2026 13.19
Da si ti reven, ne pomeni da moramo biti vsi.
suleol
12. 05. 2026 13.07
grcija zakon
Uporabnik1921539
12. 05. 2026 13.03
ooooo,ko bi jih vsaj se dvignili,da bi bilo manj ljudi a se to zal ne bo zgodilo
Emtisunce
12. 05. 2026 13.01
Težko je iti z BMW-ja nazaj na Renault-a, sploh če za preživetje, BMW-ja in smučanje v St. Moritz-u zaslužiš v 3 mesecih.
Masturbator
12. 05. 2026 12.58
Ce bi bilo v sloveniji kaj lepega, ne bi bili 'vsi' drli na Hrvasko.
suleol
12. 05. 2026 13.06
je zelo veliko lepaega zal pa precenjenega,
NLKP
12. 05. 2026 12.56
Lepo prikolico priklopiš pa 8 kartonov piva, 4 kartone vina, 4 kartone mineralne, pa glavno fasngo pa gasa.
suleol
12. 05. 2026 12.52
podrazte vse
suleol
12. 05. 2026 12.54
to jom je realno edini dober vir prihodfa, da jim tito ni dal celga morja bi bli 500 let za nami
torks11
12. 05. 2026 12.47
Za prvi maj naredil krog do Splita. Povsod vse polno tudi tam kjer je bila kava po 5€. Nima smisla nižat vse polno nekajkrat so gostinci povedali da se na hrano recimo v Omišu čaka tudi do dve uri. Sem izkusil iz prve roke. Tko da......
MatPaat
12. 05. 2026 12.46
5 apartmajev po 80 € na noč (kar je zelo ugodno za hrvate) pa rečimo, da sezona traja 100 dni, ker več itak ne delajo = 40.000€ pa, če je 10000€ stroškov ostane 30000 :12 pa je mesečna plača 2500€.
blurp_blurp
12. 05. 2026 13.00
evo kako povedat da nimaš pojma o oddajanju apartmajev brez da poveš da nimaš pojma o oddajanju
asdfghjklč
12. 05. 2026 12.43
Mene hrvati niso videl na njihovi zemlji stopati že najmanj 20 let, in me ne bodo še nadalnjih 100+ let.
Panter 63
12. 05. 2026 13.00
Nimaš pojma koliko te tam pogrešajo. Jočejo, solze v potokih. Hrvaška ni za socialce kakšni si ti. Čips in v mestno grapo.
Dr.Rugelj
12. 05. 2026 13.06
Kdo ti je kriv, da se nisi učil in si zdaj socialkar, ki si še hrvaške ne more privoščit,...
MatPaat
12. 05. 2026 12.41
Če bi men plača tak rastla kot njihove cene apartmajev na noč bi zdaj imel že lakih 2200 neto brez malce in potnih.
asdfghjklč
12. 05. 2026 12.45
saj s epo eni strani razume ... to so trije al imax štirje meseci v letu, ko hrvat lahko kaj zasluži, ostale mesece so pa odvisni od sreče, če kakšen turist rabi iti ravno tja k njim ali pa so brez prihodkov. Ampak mene hrvati ne ganejo. Če bi bilo po mojem, bi bojkotiral vse hrvaško in balkansko.
markan3
12. 05. 2026 12.48
ti hrvaške videl nisi, @asdfgh 🤣😂😅😆😆😅😂🤣
suleol
12. 05. 2026 12.55
drz se ti svoje njive
