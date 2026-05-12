Zaradi poziva k nižjim cenam zgroženi: 'Popusti so nepotrebni'

Tonči Glavina je v nedeljo celoten turistični sektor pozval, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Letošnja turistična sezona bo po njegovih besedah posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

Združenje Glas podjetnikov (UGP) je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu v ponedeljek ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno znižanje cen v sektorju.

Javna pričakovanja do podjetnikov bi po prepričanju UGP morala temeljiti na transparentnih ekonomskih analizah in ocenah dejanskih učinkov na gospodarstvo, so poudarili v sporočilu za javnost.

Ob občutni rasti stroškov poslovanja, vključno s stroški dela, energentov, nabave, najemnin, logistike in administrativnih obremenitev, pa je po njihovem mnenju treba odpreti tudi strokovno razpravo o vzdržnosti poslovanja mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu.

Ministrstvo so vprašali tudi, kako namerava v prihodnjo javno komunikacijo in priporočila glede cen v turizmu vključiti dejanske stroške poslovanja podjetnikov.