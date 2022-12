Zaradi (pre)počasnega policijskega posredovanja zahtevajo milijarde

Napadalec na osnovno šolo Robb je 24. maja letos ubil 19 otrok in dve učiteljici, policisti pa so več kot uro čakali pred šolo in učilnico, v kateri je pobijal, preden so dejansko posredovali.

Tožba, ki je bila ta teden vložena na zveznem sodišču v Austinu, trdi, da policisti niso sledili pravilom, ki jim v primerih napada na otroke naročajo takojšnje posredovanje. V času napada je bilo okrog šole in v njej skupaj 376 policistov, ki so čakali na ukaz in medtem posredovali proti staršem, ki so hoteli sami po svoje otroke.

Tožba je bila sicer že vložena tudi proti podjetju Daniel Defense, ki je proizvedlo orožje, uporabljeno v napadu, in proti trgovini, v kateri je strelec orožje kupil. Ta tožba zahteva šest milijard dolarjev odškodnine.