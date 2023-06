Zaradi prepovedane vsebine rusko sodišče kaznovalo Whatsapp

Ruske oblasti so oktobra lani na seznam terorističnih in ekstremističnih organizacij dodale in s tem prepovedale podjetje Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, vendar pa je bil WhatsApp, ki je v Rusiji zelo priljubljen, doslej dovoljen.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Ria je danes izrečena globa posledica zavrnitve WhatsAppa, da bi odstranil informacije o zdravilu proti depresiji Lyrica, katerega prodaja in proizvodnja sta v Rusiji prepovedani. WhatsApp je bil sicer pred tem že kaznovan z več milijoni rubljev, ker podatkov o svojih ruskih uporabnikih ni shranil na strežnikih v Rusiji.

Ruske oblasti so v preteklosti tudi že obsodile Google, ki ima v lasti video storitev Youtube, kot tudi Meto, Twitter, TikTok in Telegram, ker niso odstranili vsebin, ki so bile ocenjene kot nezakonite.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so oblasti v Moskvi poskušale delno cenzurirati internet in blokirale glavna ameriška družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram in Twitter, ki so brez navideznega zasebnega omrežja (VPN) v Rusiji nedostopna.