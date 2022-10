Zaradi pretečenih zdravil umrlo deset otrok z levkemijo

"Deset otrok z levkemijo je umrlo," je sporočilo ministrstvo za zdravje upornikov Huti. Sporočili so, da se je začela preiskava incidenta, vso krivdo za smrt pa so pripisali savdskim koalicijskim silam, ki so povzročile pomanjkanje razpoložljiv zdravil.

Družina enega od umrlih otrok je povedala, da je njihov sin po pretečeni kemoterapiji čutil bolečine in krče, pet dni pozneje pa je umrl. "Najslabše je bilo, da je uprava bolnišnice poskušala prikriti resnico pred nami," je dejal dečkov oče, ki je želel ostati neimenovan zaradi njegove varnosti in varnosti njegove družine.

Težave pri zagotavljanju zdravstvenih storitev se odražajo v poslabšanju zdravstvenih rezultatov. Poročanje o zdravstvenem stanju Jemencev kaže na vse slabše zdravstvene razmere. Ti vključujejo visoko stopnjo podhranjenosti otrok, nizko stopnjo imunizacije in izbruhe nalezljivih bolezni. Vse hujše razmere še posebej prizadenejo zdravje mater in otrok, zadnje ocene pa kažejo, da vsaki dve uri umre ena mati in šest novorojenčkov. Poleg tega so konflikti neposredno vplivali na zdravje prebivalstva in so zdaj na tretjem mestu glede na glavni vzrok smrti v Jemnu, takoj za ishemično boleznijo srca in motnjami novorojenčkov.