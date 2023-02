Zaradi pretepa na Platku 21-letni borec MMA v kazenskem postopku

Zaradi brutalnega napada na hrvaškem smučišču Platak je državno tožilstvo uvedlo kazenski postopek proti 21-letnemu fantu in začelo s preiskavo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja. Pretep se je zgodil med tremi borci MMA in pripadnikom hrvaške gorske reševalne službe.

Občinsko državno tožilstvo v Reki je sporočilo, da je uvedlo preiskavo zoper 21-letnika zaradi obstoja utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v poskusu. Pri incidentu je posredovala tudi policija, vendar so ga preprosto označili za prekršek in kršitev javnega reda in miru. Policija je poročilo posredovala tudi državnemu tožilstvu Republike Hrvaške, ki pa se odločili, da ne bodo stali križem rok. Reška policija je namreč tudi oškodovanca ''nagradila'' s prekrškovno prijavo.

icon-expand FOTO: Nova TV icon-chevron-left icon-chevron-right

"Državno tožilstvo v Reki je v zvezi z dogodkom na Platku uvedlo preiskavo zoper 21-letnega hrvaškega državljana (2001) zaradi obstoja utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v poskusu. po 1. odstavku 118. člena v zvezi s 34. členom Kazenskega zakonika", so sporočili iz občinskega državnega tožilstva v Reki. "Zaradi velikega zanimanja javnosti in števila prejetih povpraševanj v zvezi s konkretnim primerom odgovarjamo, da je to državno odvetništvo prejelo posebno poročilo primorsko-goranske policijske uprave v zvezi z dogodkom na Platku z dne 1. 29. 2023," so dodali. Hrvaška javnost je namreč ostro kritizirala delo policije. "Napadalce na Platku bi morali ovaditi zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe pri poskusu nanosa hudih telesnih poškodb in ne zaradi prekrška, kar je pokazalo na nepoznavanje kazenske zakonodaje in "linijo najmanjšega odpora" policije," je dejal Dalibor Vidović, pravnik in kriminalist za Novilist.hr.