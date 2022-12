Zaradi pretepa v turškem parlamentu poslanec pristal na intenzivni negi

V parlamentu je potekalo zasedanje, na katerem so sprejemali proračun. V teku zasedanja pa je med nekaterimi vladnimi in opozicijskimi poslanci prišlo do zmerjanja, kar je pozneje preraslo tudi v pretep s pestmi. Na posnetkih, ki so jih objavili turški mediji, je videti več poslancev, ki so med pretepom padli na tla.

Örsa so po pretepu odpeljali na oddelek za intenzivno nego, saj naj bi utrpel srčno aritmijo, je poročala turška tiskovna agencija Demirören.