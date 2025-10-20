Svetli način
Tujina

Zaradi prirejanja pasjih bojev pridržali 15 ljudi, našli tudi trupla ubitih psov

Banjaluka, 20. 10. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Zaradi prirejanja pasjih bojev je policija v Derventi na severu Bosne in Hercegovine v nedeljo pridržala 15 ljudi. Sumijo jih mučenja živali, policija pa je na lokaciji, ki so jo preiskali, našla tudi več poginulih psov.

Pasji boji (slika je simbolna)
Pasji boji (slika je simbolna) FOTO: AP

Policija je v policijski akciji Sambo preiskala lokacijo pri Derventi, kjer naj bi potekali pasji boji.

Tam je odkrila 84 ljudi, med njimi državljane BiH, Srbije, Hrvaške in Črne Gore, pa tudi trupla ubitih in huje poškodovanih živali. Med preiskavo je zasegla tudi denar, drogo in druge predmete, je po poročanju banjaluških medijev sporočilo ministrstvo za notranje zadeve entitete BiH Republike Srbske.

Policija je na kraju dogodka opravila zaslišanja in pridržala 15 ljudi.

Enega od pridržanih sumijo, da je organizator pasjih bojev, proti vsem aretiranim pa bodo po napovedih podali kazenske ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali, nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter omogočanja uživanja narkotikov.

bih pasji boji mučenje živali
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
20. 10. 2025 16.09
To tisti ljubitelji kuzijev. Vse bi naredili za svojega otroka ...
ODGOVORI
0 0
NotMe
20. 10. 2025 16.07
+2
Zapret tele modele brez hrane in vode v skupno celico. Vsak dan jim dat tri plastenke vode in pol kile pasje radosti. In naj se zmenijo med sabo
ODGOVORI
2 0
brusilec
20. 10. 2025 16.04
+3
za ljudi ki tole organizirajo in obiskujejo, bi morali nage zapreti brez hrane za 7 dni v eno vlažn blatn svinjak.. pa da vas vidim frajerje..
ODGOVORI
3 0
štrekeljc
20. 10. 2025 15.57
+3
Saj ni treba v Dervento, zadosti je, da greste v okolico Litije!
ODGOVORI
3 0
enajstdvanajst1
20. 10. 2025 15.51
-1
preden se pa začnejo te borbe tako za ogrevanje pa pustijo malega cucka noter da vidijo kako v sekundi ga razčetveri
ODGOVORI
0 1
nebony1
20. 10. 2025 15.49
+7
Vse, ki mučijo živali bi trebalo nagačit
ODGOVORI
8 1
Animal_Pump
20. 10. 2025 16.01
-2
Uf...pol bi bila po svetu večina prebivalstva nagačena. Tisti, ki jedo živali...tudi prispevajo k mučenju...mimogrede.
ODGOVORI
0 2
nebony1
20. 10. 2025 15.48
+3
Neljudje
ODGOVORI
3 0
Rainbow warrior
20. 10. 2025 15.45
+5
Taki (ne)ljudje ki jim je v veselje mučenje živali si ne zaslužijo drugega kot jamo 1X1.
ODGOVORI
6 1
ROMELS
20. 10. 2025 15.39
+3
Rimljani so imeli suženjske boje, bosanci imajo pasje boje, nekje v indokini imajo petelinje boje, črnogorci imajo polžje boje, rusi imajo boje v ukrajini......................itd.
ODGOVORI
6 3
veneti
20. 10. 2025 15.34
+11
vem da niso vsi enaki. ampak to je izraz kulture. Spadajo med svoje v Arabijo ne pa v Evropo.
ODGOVORI
14 3
300 let do specialista
20. 10. 2025 15.36
-3
To se je pri nas dogajalo že pred leti, smo mi tudi "Arabci"?
ODGOVORI
4 7
Delboy Trotter
20. 10. 2025 15.50
-1
@veneti Kot da droge in pasjih bojev v Sloveniji ni.
ODGOVORI
1 2
veneti
20. 10. 2025 15.51
+0
a da se je? pred leti? a je to naslovnica iz pred par let? Si že videl kake probleme imajo z psi spodaj? In zakaj se ti sekiraš za ARABCE? Si osebno ožaljen?
ODGOVORI
2 2
veneti
20. 10. 2025 15.53
+2
in naši priseljenci v zagovor svoje domovine. pa če bi delali karkoli. samo da se brani domovino.
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1888402
20. 10. 2025 16.08
Kdaj so to Arabci prisli v BiH, da bi sli nazaj biti med svojimi?? Dej ti raje ta inernet za izobrazevanje zacni uporabljati. Mene sram tvojega neznanja ...
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
20. 10. 2025 15.31
+16
Že fotka, ki ste jo dali gor je hidiotska ... Me res zanma kdo gleda te nagnusne borbe !!!
ODGOVORI
16 0
Rainbow warrior
20. 10. 2025 15.42
+6
Samo taki, ki imajo v glavi vakuum.
ODGOVORI
6 0
Animal_Pump
20. 10. 2025 15.45
+4
Taki...zelo premožni, ki jim je dolgčas...ker imajo preveč denarja.
ODGOVORI
4 0
Stauffenberg
20. 10. 2025 15.30
+11
Človek je največje zlo na tem planetu-to vidimo oz. beremo vsakodnevno. Zastonj sklicevanje na možgane.
ODGOVORI
11 0
Uporabnik1932330
20. 10. 2025 15.29
+1
Dodik je glavni šintar v rs.
ODGOVORI
4 3
xoxotox6
20. 10. 2025 15.27
+4
naši sodržavljani EU poljaki družinam z 2ali več otrok za spodbujanje natalitete v kratkem odbijejo ves DDV ????????? a ne bi vi rajši o tem kot o novostih iz tretjih nerazvitih držav ??????????
ODGOVORI
6 2
Morgoth
20. 10. 2025 15.33
+5
To bi bil super ukrep, dokler je vezan na samo in izključno avtohtone Poljake.
ODGOVORI
5 0
proofreader
20. 10. 2025 15.24
+4
Ponosen sem, da ni nikogar iz Slovenije zraven.
ODGOVORI
5 1
bohinj je zakon
20. 10. 2025 15.38
-3
V Pivki pa je slovenec ustrelil slovenko. Kaj takega. Dobro, da ni z Balkana.
ODGOVORI
1 4
Rainbow warrior
20. 10. 2025 15.43
+1
Mogoče pa je?
ODGOVORI
2 1
Magenta07
20. 10. 2025 16.07
Nikjer ne piše, da sta bila Slovenca
ODGOVORI
0 0
kcre
20. 10. 2025 15.20
+13
Groza.
ODGOVORI
13 0
