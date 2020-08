Zaradi prodaje manj kot grama marihuane vojni veteran prestaja dosmrtno ječo

Dereka Harrisa, vojnega veterana, so aretirali leta 2008 v ameriški zvezni državi Louisiana, potem ko je policistu pod krinko skušal prodati 0,69 grama marihuane, količino droge, ki je vredna manj kot 30 dolarjev (okoli 25 evrov).

Harris je bil sprva obsojen na 15 let zapora. Kasneje, leta 2012, so mu kazen podaljšali na podlagi zakona, ki sodnikom omogoča, da zapornikom podaljšajo kazen, če so bili ti v preteklosti že obsojeni določenih kaznivih dejanj.

Vrhovno sodišče v Louisiani je zdaj priznalo, da je imel Harris neučinkovito pomoč odvetnika pri odmeri primerne kazni glede na obtožbe. S tem so se strinjali tudi tožilci in napovedali, da bo lahko Harris kmalu zopet stopil na svobodo. Cormac Boyle, odvetnik veterana, je dejal, da se je okrožni državni tožilec strinjal, da je njegov klient upravičen do nižje kazni.