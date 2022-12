Zaradi prodaje potencialno nevarnega konjskega mesa aretirali 41 oseb

Španski policisti so vdrli v tajne objekte in v njih odkrili 80 konj, ki so jih izkoriščali in ki so zaradi pomanjkanja veterinarskega nadzora trpeli za različnimi nezdravljenimi boleznimi. To pomanjkanje nadzora je predstavljalo veliko tveganje za razvoj zoonoz, bolezni oziroma okužb, ki se naravno neposredno ali posredno prenašajo med živalmi in ljudmi. Živali so ob tem živele v slabih pogojih v govedorejskih objektih ter ob pomanjkanju hrane in vode ter stalnih stresnih situacijah med transportom.

Preiskava, v kateri sta sodelovala Europol in španska civilna garda, je razkrila veliko kriminalno mrežo, ki je s ponarejanjem prenosnih in identifikacijskih dokumentov spreminjala sledljivost konjskega mesa. Med operativnimi aktivnostmi so nacionalni organi aretirali 35 posameznikov, vključno z vodji mreže, pri čemer so bili tarča šestih podjetij, povezanih s hudodelsko združbo. V Španiji so oblasti med racijami zasegle pol tone konjskega mesa, neprimernega za uživanje.

Ekipa se je aktivno povezala tudi mednarodno. Tako so s še šestimi aretacijami v Belgiji uspeli razbiti kriminalno shemo. Osebe, ki so osumljene vpletenosti v kriminalno združbo, so imele različne funkcije. Od klavcev, ki so živali klali brez potrebnega nadzora, do tistih, ki so se ukvarjali s transportom, veterinarjev, ki so izdajali lažne dokumente, in mesnic, ki so prodajale meso, neprimerno za uživanje.

Osumljenci so konje brezplačno ali za plačilo do 100 evrov na posamezno žival pridobivali iz vse Španije. Kupnina je bila tako nizka prav zato, ker živali iz več razlogov niso bile namenjene na živilski trg. Oblasti tako ocenjujejo, da je bil morebitni nezakoniti dobiček velik. Že ena sama ilegalna pošiljka je prevoznikom namreč prinesla 35.000 evrov, na logistični strani pa je bil promet ocenjen na 4,5 milijona evrov. "Kriminalna združba je 'umazanijo' spremenila v diamante: z odpisanimi konji, ki so bili vredni le kakšnih 100 evrov, so ustvarili za približno 1,5 milijona evrov protipravne koristi," so sporočili iz Europola.