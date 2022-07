Zaradi protestov po uboju temnopoltega Jaylanda razglasili izredne razmere

Potem ko so v mestu Akron v ameriški zvezni državi Ohio izbruhnili protesti, ker so policisti prejšnji teden ustrelili temnopoltega osumljenca, je župan razglasil izredne razmere, uvedel policijsko uro od 21. ure zvečer do šeste ure zjutraj v torek in odpovedal načrtovani ognjemet za dan neodvisnosti.

25-letnega Jaylanda Walkerja je 27. junija osem policistov pokosilo s točo strelov, ko je bežal pred njimi po neuspešnem poskusu rutinske prometne kontrole. Zadeli so ga z najmanj 60 naboji, posnetki policijskih telesnih kamer pa kažejo, da so streljali vanj tudi, ko je bil že na tleh. Za zdaj ni nobenih informacij, da bi bil Walker kriminalec s kartoteko, še vedno pa ni jasno, zakaj je skušal pobegniti pred policijsko kontrolo. Na podlagi objavljenih posnetkov naj bi bilo jasno, da v času bega ni bil oborožen, ker so pištolo kasneje odkrili v njegovem avtomobilu. Policisti so Walkerja skušali ustaviti prejšnji ponedeljek zgodaj zjutraj zaradi vidne tehnične okvare na vozilu. Šef policije v Akronu Steve Mylett je na novinarski konferenci povedal, da osumljenec ni ustavil in je peljal naprej, nakar naj bi iz avtomobila odjeknil strel. Posnetki kažejo avtomobil, ki je zapeljal na pločnik, nakar je iz njega izstopil moški, pokrit s smučarsko masko, in stekel proti parkirišču. Za njim se je pognalo osem policistov, ki so nanj streljali. Policisti, ki so sicer v času preiskave na plačanem dopustu, trdijo, da je osumljenec z roko segel za pas, zaradi česar so mislili, da želi izvleči pištolo. Sodeč po posnetkih naj bi bilo jasno, da ni bil oborožen, kar je priznal tudi Mylett. V nedeljo so v Akronu zaradi omenjenega dogodka izbruhnili protesti, potem ko je policija objavila posnetke telesnih kamer policistov. Proti večeru je policija v mestu manjšo skupino protestnikov razgnala z dimnimi bombami. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Župan Dan Horrigan je dejal, da so bili protesti uvodoma mirni, v nedeljo zvečer pa je bila povzročena škoda, zato se je danes odločil za odpoved ognjemeta in uvedbo policijske ure. "Uničevanja lastnine in nasilja ne bomo prenašali," je dejal župan. Družina ustreljenega je pozvala k protestom proti policijskemu nasilju, vendar poudarila, naj bodo ti mirni. "Družina noče več nasilja," je izjavil njen odvetnik Bobby DiCello.