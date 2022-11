Zaradi protikoronskih ukrepov naj bi načrtoval umore državnih funkcionarjev

Preiskavo zoper 53-letnika je vodilo tožilstvo v sodelovanju s hrvaškim policijskim uradom za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Pnuskok).

"Osumljenec je v času od 27. januarja 2020 do 1. marca 2022 na območju Republike Hrvaške, natančneje v Šibeniku in Vodicah, zaradi nezadovoljstva z delom politične oblasti v Republiki Hrvaški in nezadovoljstva s protiepidemiološkimi ukrepi deloval z namenom, da resno poruši osnovne ustavne, politične, gospodarske in socialne strukture Republike Hrvaške," je zapisano v obtožnici.

Sumijo ga, da je s spleta na svoj tablični računalnik prenašal fotografije najvišjih državnih funkcionarjev in njihovih družinskih članov, predstojnikov zdravstvenih ustanov, uglednih znanstvenikov in profesorjev, sodnikov ustavnega sodišča, poslancev v saboru in poslancev v Evropskem parlamentu. Na računalnik je shranjeval tudi fotografije nekdanjih državnih funkcionarjev, predstavnikov medijev, cerkvenih oblasti, pa tudi fotografije veleposlaništev v Republiki Hrvaški, zgradb drugih ustanov in televizijskih hiš. S spleta in različnih aplikacij je prenesel tudi več videoposnetkov govorov oseb z javnih zborovanj konec leta 2021, ki so državljane pozivale k strmoglavljenju aktualne politične oblasti.

Zbiral je tudi naslove najvišjih državnih funkcionarjev in direktorjev inštitutov in bolnišnic. Na računalnik si je shranjeval navodila, kako priti do teh stavb, pa tudi do mest, kjer se nahajajo nekatera veleposlaništva in televizijska hiša.