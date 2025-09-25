Svetli način
Tujina

Nov val cenzure: na univerzah prepovedali vsa dela ženskih avtoric

Kabul, 25. 09. 2025 11.09 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
9

Afganistanske univerze so se znašle pod novim valom cenzure. Talibanski režim je iz učnega sistema odstranil skoraj 700 knjig, med njimi tudi vsa dela ženskih avtoric. V okviru nove prepovedi so med drugim prepovedali tudi poučevanje o človekovih pravicah in spolnem nadlegovanju.

Talibanska vlada je avgusta letos izdala nova navodila, ki so univerzam v Afganistanu v celoti prepovedala uporabo knjig, ki so jih napisale ženske, poroča BBC. Med 680 knjigami, ki so bile zaradi "protišeriatskih in talibanskih politik" "zaskrbljujoče", je bilo tudi približno 140 knjig, ki so jih napisale ženske, vključno z naslovi, kot je "Varnost v kemičnem laboratoriju".

Prepovedali so še poučevanje kar 18 predmetov. Med njimi je tudi šest predmetov, ki se neposredno nanašajo na ženske, denimo sociologija žensk, vloga žensk v komunikaciji ter spol in razvoj. Talibanski uradniki trdijo, da so vsebine "v nasprotju z načeli šeriata in sistemsko politiko".

Pouk na eni izmed afganistanskih univerz
Pouk na eni izmed afganistanskih univerz FOTO: Profimedia

Nova odločitev sledi nizu omejitev, ki jih je talibanski režim uvedel po vrnitvi na oblast pred štirimi leti. Čeprav so pravila vplivala na številne vidike življenja, so bile ženske in dekleta še posebej prizadete. Šolanje deklic je onemogočeno po šestem razredu, leta 2024 pa so zaprli tudi programe babištva, ki so predstavljali zadnja izobraževalna vrata za ženske.

Tokratna cenzura pomeni, da je učenje o ženskah in njihovem položaju iz akademskega prostora v celoti izbrisano. Talibanska vlada je ob tem sporočila, da spoštuje pravice žensk v skladu s svojo razlago afganistanske kulture in islamskega prava.

Med prizadetimi pisateljicami je tudi nekdanja namestnica pravosodnega ministra Zakia Adeli, katere knjige so na seznamu prepovedanih. Za BBC Afghan je povedala, da odločitev ni presenetljiva: "Glede na mizogino miselnost in politiko talibanov je povsem naravno, da so, ko ženskam samim ni dovoljeno študirati, zatirani tudi njihovi pogledi, ideje in spisi."

Ženske v Afganistanu
Ženske v Afganistanu FOTO: AP

Ob knjigah ženskih avtoric se zdi, da je prepoved usmerjena tudi proti knjigam iranskih avtorjev in založb. Takšnih je na seznamu več kot 300. Prepoved je bila zasnovana tako, da bi "preprečila infiltracijo iranskih vsebin" v afganistanski učni načrt.

Odnosi med sosedama so že dlje časa napeti, med drugim zaradi sporov glede vodnih virov. Iran je od januarja zaradi naraščajočega protiafganistanskega razpoloženja prisilil več kot 1,5 milijona Afganistancev, ki so živeli v državi, da so se vrnili čez mejo.

Univerzitetni profesorji opozarjajo, da nova pravila ogrožajo kakovost visokošolskega izobraževanja. Eden izmed njih je za BBC dejal, da so iranski prevodi pogosto predstavljali ključno povezavo afganistanskih univerz z mednarodno akademsko skupnostjo. Njihova odstranitev pa v izobraževalnem sistemu ustvarja "ogromno praznino".

Afganistan talibani izobraževanje univerza ženske
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu
30. 09. 2025 14.20
Kaj so ti Avfganistanski talibani pravzaprav radikalni homoseksualci, ki sovrazijo zenske od mame do vnukinje.
ODGOVORI
0 0
Ena Dva 3 4
29. 09. 2025 16.47
A institut 8. marec ne bo šel na protest v Afganistan?
ODGOVORI
0 0
Nightingale
25. 09. 2025 14.12
+2
Pišete o cenzuri? Skrajno komično! Dvoličnost par excellence...
ODGOVORI
4 2
osservatore
25. 09. 2025 13.05
+4
In zakaj naj bi zahodni svet pomagal takemu talibanskemu režimu v primeru nedavnega potresa?
ODGOVORI
5 1
patogen
25. 09. 2025 12.30
+3
To so pravi desci. In takšne imajo slovenski levičarji za zaveznike...
ODGOVORI
6 3
vecpani
25. 09. 2025 12.04
+3
počasi bo treba spet it osloboditi Afganistan- zgodovina se tak ponavalja, da nevem več kdo podpira te ...
ODGOVORI
3 0
MathewM
25. 09. 2025 12.49
-2
Kdo pa smo mi, da bomo njim vsiljevali svojo kulturo in moralne vrednote? Kako pa bi se počutil, če se oni spomnijo in nas pridejo osvobodit našega brezverstva in "bogokletnih vrednot"? Raj se brigajmo zase, saj imamo svojih težav dovolj (vključno s tem, da zahodnjaki izumiramo), drugi se bodo že nekoč, ko bodo pripravljeni že "razsvetlili" ali pa ubrali neko tretjo pot.
ODGOVORI
1 3
Ena Dva 3 4
29. 09. 2025 16.46
MathewM Ahahahahahah sej se zafrkavaš ane?
ODGOVORI
0 0
Gašper 94
25. 09. 2025 11.20
+5
Naj une humanitarne ladje potem pes nadaljujejo se proti afganistanu in naj to resijo. Sej baje so sposobni
ODGOVORI
6 1
