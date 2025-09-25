Nov val cenzure: na univerzah prepovedali vsa dela ženskih avtoric

Afganistanske univerze so se znašle pod novim valom cenzure. Talibanski režim je iz učnega sistema odstranil skoraj 700 knjig, med njimi tudi vsa dela ženskih avtoric. V okviru nove prepovedi so med drugim prepovedali tudi poučevanje o človekovih pravicah in spolnem nadlegovanju.

Talibanska vlada je avgusta letos izdala nova navodila, ki so univerzam v Afganistanu v celoti prepovedala uporabo knjig, ki so jih napisale ženske, poroča BBC. Med 680 knjigami, ki so bile zaradi "protišeriatskih in talibanskih politik" "zaskrbljujoče", je bilo tudi približno 140 knjig, ki so jih napisale ženske, vključno z naslovi, kot je "Varnost v kemičnem laboratoriju". Prepovedali so še poučevanje kar 18 predmetov. Med njimi je tudi šest predmetov, ki se neposredno nanašajo na ženske, denimo sociologija žensk, vloga žensk v komunikaciji ter spol in razvoj. Talibanski uradniki trdijo, da so vsebine "v nasprotju z načeli šeriata in sistemsko politiko".

Pouk na eni izmed afganistanskih univerz FOTO: Profimedia icon-expand

Nova odločitev sledi nizu omejitev, ki jih je talibanski režim uvedel po vrnitvi na oblast pred štirimi leti. Čeprav so pravila vplivala na številne vidike življenja, so bile ženske in dekleta še posebej prizadete. Šolanje deklic je onemogočeno po šestem razredu, leta 2024 pa so zaprli tudi programe babištva, ki so predstavljali zadnja izobraževalna vrata za ženske. Tokratna cenzura pomeni, da je učenje o ženskah in njihovem položaju iz akademskega prostora v celoti izbrisano. Talibanska vlada je ob tem sporočila, da spoštuje pravice žensk v skladu s svojo razlago afganistanske kulture in islamskega prava. Med prizadetimi pisateljicami je tudi nekdanja namestnica pravosodnega ministra Zakia Adeli, katere knjige so na seznamu prepovedanih. Za BBC Afghan je povedala, da odločitev ni presenetljiva: "Glede na mizogino miselnost in politiko talibanov je povsem naravno, da so, ko ženskam samim ni dovoljeno študirati, zatirani tudi njihovi pogledi, ideje in spisi."

Ženske v Afganistanu FOTO: AP icon-expand