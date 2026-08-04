Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi psa je zabodel soseda, 38-letnik za zapahi

Bukarešta, 04. 08. 2026 12.18 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Napad z nožem v Romuniji

Medsosedski spor v Romuniji, ki se je zaključil z napadom z nožem in aretacijo 38-letnika, naj bi se začel že pred dnevi, sprožil pa naj bi ga kosmati stanovalec v bloku. Policija storilca zdaj preiskuje zaradi poskusa umora in motenja javnega reda in miru.

Kamere v stanovanjski stavbi v romunski prestolnici so ujele vrhunec medsosedskega spora, ki naj bi ga po poročanju virov v preiskavi sprožil pes enega od stanovalcev, piše portal Stirile Pro TV.

Posnetki prikazujejo spopad med dvema moškima na hodniku stanovanjske stavbe. 38-letnik je z nožem napadel 47-letnega soseda in ga večkrat zabodel. Poškodovanega moškega so pozneje z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer naj bi na zdravljenju ostal več dni.

Policisti so osumljenca aretirali, preiskavo pa vodijo v smeri poskusa umora in motenja javnega reda in miru.

pes napad nož romunija

Na Hrvaškem zasebnih plaž ni, brisača pa ne zagotavlja rezervacije

24ur.com 72-letnika davil in večkrat zabodel, oče storilca je žrtev skušal zaščititi
24ur.com Poskus uboja na območju Kopra: 55-letnik z ostrim predmetom napadel znanca
24ur.com Moški, ki je na parkirišču ustrelil 44-letnika, še vedno na begu
24ur.com Zabava se je končala s smrtjo: 43-letnik v Zagrebu ubil prijatelja
24ur.com V stanovanju našli mrtvo mladoletnico, policija sumi na nasilno smrt
24ur.com Kdo je ubil 26-letnika? Policija prosi za pomoč
24ur.com Pes v stanovanju v Zadru do smrti pogrizel 82-letnico
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
zadovoljna
Portal
Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka strasten večer, ki bo prižgal iskro
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka strasten večer, ki bo prižgal iskro
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen
vizita
Portal
Ste jezni ob zvoku žvečenja? Znanstveniki razložili, kaj se dogaja v možganih
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
cekin
Portal
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
moskisvet
Portal
Kdo je skrivnostni milijonar, ki je osvojil srce Nicole Kidman?
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Ta krvna preiskava lahko odkrije tveganje za infarkt ali kap
Ta krvna preiskava lahko odkrije tveganje za infarkt ali kap
dominvrt
Portal
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881