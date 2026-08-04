Zaradi psa je zabodel soseda, 38-letnik za zapahi

Kamere v stanovanjski stavbi v romunski prestolnici so ujele vrhunec medsosedskega spora, ki naj bi ga po poročanju virov v preiskavi sprožil pes enega od stanovalcev, piše portal Stirile Pro TV .

Posnetki prikazujejo spopad med dvema moškima na hodniku stanovanjske stavbe. 38-letnik je z nožem napadel 47-letnega soseda in ga večkrat zabodel. Poškodovanega moškega so pozneje z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer naj bi na zdravljenju ostal več dni.

Policisti so osumljenca aretirali, preiskavo pa vodijo v smeri poskusa umora in motenja javnega reda in miru.