Zaradi ravnanja ob začetku pandemije uvedena preiskava bivšega premierja Italije

Državno tožilstvo Bergama, mesta v Lombardiji na severu Italije, kjer je bil februarja 2020 eden največjih izbruhov pandemije ob njenem prihodu v Evropo, je preiskavo uvedlo, potem ko je končalo triletno preiskavo, s katero so skušali osvetliti in ugotoviti odgovornost za tragedijo, ki je v Italiji pustila globoke rane.

Na območju Bergama je pandemija med februarjem in aprilom 2020 zahtevala skoraj 6000 smrtnih žrtev več, kot je bilo povprečje v prejšnjih letih, ki je znašalo približno 800 smrti.

Po zaključku preiskave, ki so jo koordinirali trije tožilci, je državno tožilstvo Bergama identificiralo 19 osumljencev. Ob Conteju in Speranzi so osumljeni tudi predsednik dežele Lombardije Attilio Fontana, nekdanji visoki zdravstveni predstavnik dežele Giulio Gallera ter predsednik italijanskega inštituta za javno zdravje ISS Silvio Brusaferro.

Preiskava tožilstva se nanaša predvsem na sum, da so Conte in njegova vlada marca 2020 podcenjevali širjenje novega koronavirusa, čeprav so podatki kazali, da se razmere v Bergamu in okolici hitro slabšajo, in to v času, ko je bila policija že pripravljena izolirati ta območja od preostanka države in tako ustaviti širjenje novega koronavirusa.