Zaradi razmer v Gazi EU v pregled trgovinskih poslov z Izraelom

Med članicami, ki so se zavzemale za pregled sporazuma, je bila tudi Slovenija. Podprla je namreč poziv Španije in Irske, ki sta k pregledu sporazuma pozvali že februarja lani.

Drugi člen sporazuma, ki ureja predvsem trgovinske odnose med EU in Izraelom, določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot.

"Iz današnje razprave je razvidno, da velika večina podpira pregled izvajanja drugega člena našega pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Zato bomo to izvedli," je po zasedanju zunanjih ministrov EU povedala Kaja Kallas .

Pritisk na Izrael se je okrepil, potem ko je več kot dva meseca in pol povsem blokiral dostavo humanitarne pomoči v palestinsko enklavo Gaza. Prva pomoč je v Gazo, kjer Izrael nadaljuje napade, prispela v ponedeljek.

Zunanji ministri Španije, Irske, Slovenije in Luksemburga so visoko zunanjepolitično predstavnico EU k temu znova pozvali v ponedeljkovem pismu. Podobno pobudo je v začetku meseca podal nizozemski zunanji minister.

Slovenija z drugimi državami preučuje možnost uvedbe sankcij



Slovenija medtem skupaj s Francijo in Irsko preučuje tudi možnost uvedbe sankcij proti Izraelu.

"Jaz se pridružujem pozivu Francije, Kanade in drugih držav, ki zaostrujejo grožnje s sankcijami proti Izraelu, če se ne ustavi ta morija," je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da je Slovenija že dlje časa v krogu majhne skupine držav, ki se zavzema za zaostrovanje sankcij proti Izraelu, tudi trgovinskih.

Kot je še spomnila, so v Sloveniji že pred časom začeli pregledovati, kakšne so možnosti za uvedbo sankcij na nacionalni ravni na področju trgovine, ki je sicer zelo omejena.

Skupina 22 držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Slovenijo, je v ponedeljek pozvala Izrael, naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. Voditelji Francije, Združenega kraljestva in Kanade pa so v ločeni izjavi v nasprotnem zagrozili Izraelu s konkretnimi ukrepi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je njihovo grožnjo označil za darilo palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.