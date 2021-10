Zaradi razpadajočega tankerja bi lahko osem milijonov ljudi ostalo brez vode

Trosmerni pogovori med jemenskimi uporniki Hutiji, jemensko vlado, ki jo priznavajo ZN, in ZN, so kljub večkratnim opozorilom, tudi na varnostnem svetu ZN, vplivali na potek, če tanker eksplodira, se razpolovi ali začne puščati. Uradniki ZN namreč niso mogli zagotoviti jamstev za vzdrževanje plovila, vključno z razpadajočim trupom, ki ga zdaj nadzoruje le sedemčlanska posadka.

Pogajanja o raztovarjanju, ocenjenih na 1,1 milijona sodčkov surove nafte, ki ostajajo na krovu FSO Safer, katerega stanje se mesečno slabša, odkar so ga leta 2017 zapustili, so v teku. Tanker sicer vsebuje štirikrat večjo količino nafte, kot jo je Exxon Valdez izpustil v Aljaškem zalivu leta 1989, ocenjujejo pa, da je razlitje vse bolj verjetno.

Nafta se bo po najnovejšem modelu razširila daleč onkraj Jemna in povzročila okoljsko pustošenje v Saudovi Arabiji, Eritreji in Džibutiju, kar je v nasprotju s prejšnjimi študijami, saj preučuje vpliv več kot teden dni po razlitju. Model je bil objavljen v ponedeljkovi reviji Nature Sustainability in je pokazal, da bo razlitje v dveh tednih v Rdečem morju verjetno zaprlo pristanišča Hodeidah in Salif, kar bo ogrozilo dobavo 200.000 ton goriva za Jemen, kar ustreza 38 odstotkom nacionalne potrebe po gorivu. Cene goriv se bodo verjetno zvišale za kar 80 odstotkov, zaradi pomanjkanja goriva za vodne črpalke pa bo osem milijonov Jemencev prikrajšanih za tekočo vodo. Kar dva milijona ljudi bo izgubilo dostop do vode, če bodo razsoljevalne naprave v regiji onesnažene.

Čeprav naj bi polovica nafte v morju izparela v 24 urah, bo preostanek v šestih do desetih dneh dosegel zahodno obalo Jemna, pristanišča na jugu pa čez tri tedne. Število ljudi, ki bodo potrebovali pomoč v hrani, se bo gibalo od 5,7 do 8,4 milijona ljudi, odvisno od tega, ali bo razlitje doseglo pristanišča na jugu, kot je Aden. Ocene so odvisne tudi od obdobja, kdaj bo prišlo do razlitja nafte in obsega izgube nafte. Razlitje bo v enem tednu v Rdečem morju ogrozilo 66,5 odstotka – 85,2 odstotka jemenskega ribištva in 93,5 odstotka – 100 odstotkov tega ribolova v treh tednih, odvisno od sezone.

Prav tako bi bili ogroženi tudi koralni grebeni Rdečega morja, ki so jih raziskovali zaradi svoje edinstvene odpornosti na segrevanje morske vode. Poročilo v Nature Sustainability še opozarja: "Razlitje bi lahko oviralo svetovno trgovino skozi vitalno ožino Bab el-Mandeb, na najožjem mestu široko 29 kilometrov, skozi katero prečka 10 odstotkov svetovne pomorske trgovine. Območja izključitve, ustvarjena za čiščenje, bi lahko preusmerila promet, pošiljke pa bodo zamujale, saj bodo ladje, ki so potencialno izpostavljene nafti, zahtevale čiščenje."