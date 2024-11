Zaradi rekordne onesnaženosti zraka zaprli šole

Indeks kakovosti zraka v mestu, ki meri vrsto onesnaževal, se je namreč povzpel na več kot 1000, a za "nevarno" velja že stopnja 300. Lahore, kjer živi 14 milijonov ljudi, se je tako v nedeljo glede na trenutne razmere znašel na vrhu seznama najbolj onesnaženih mest na svetu. Lestvica temelji na podatkih, ki so jih objavile pakistanske oblasti in švicarska skupina za spremljanje kakovosti zraka IQAir.

In kako je glede na podatke ukrepala vlada? "Ne zapuščajte svojih domov," je na tiskovni konferenci povedala višja ministrica Pandžaba Marijum Aurangzeb, ki je ob tem poudarila, da je smog še posebej škodljiv za otroke. Osnovne šole v tem drugem največjem mestu bodo tako za teden dni zaprle svoja vrata.

Kot del nujnih ukrepov pa je bilo s ponedeljkom 50 odstotkom zaposlenih v pisarnah odrejeno tudi delo od doma, je dejala Aurangzebova. Lokalna vlada je posebne policijske enote namenila za preverjanje izpustov iz tovarniških območij, vozil z okvarjenimi motorji in sežiganja ostankov pridelka. Posebne ukrepe so sprejeli tudi za bolnišnice.

Aurangzebova za poslabšanje kakovosti zraka krivi tudi veter, ki onesnaženje prinaša iz sosednje Indije. "Tega vprašanja ni mogoče rešiti brez pogovorov z Indijo in brez skupnih prizadevanj na obeh straneh meje," je dejala.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije lahko onesnažen zrak povzroči vrsto zdravstvenih težav, pri čemer dolgotrajna izpostavljenost poveča tveganje za možgansko kap, bolezni srca, pljučnega raka in bolezni dihal. Otroci so lahko še posebej občutljivi na onesnažen zrak, saj so njihova pljuča manj razvita in dihajo hitreje kot odrasli, s tem pa glede na svojo velikost vase spravijo tudi več zraka.