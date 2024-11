Zaradi romance v Dubaju 18-letnemu Britancu grozi 20 let zapora

18-letni Londončan Marcus je na počitnicah v Dubaju spoznal 17-letno dekle, prav tako iz Londona. Zaljubila sta se in nazadnje tudi spala skupaj. "Zelo sva si bila všeč, vendar pa je ona to skrivala pred starši, ki so zelo strogi. Moji so vedeli za najin odnos, ona pa svojim ni mogla povedati," je povedal za skupino 'Priprti v Dubaju' (Detained in Dubai), ki se trudi pomagati ljudem, kot je Marcus.

Ta se je namreč zaradi romance znašel v priporu, grozi mu do 20 let zapora, poroča Guardian. Strogi starši so, potem ko so se že vrnili domov, na hčerinem telefonu odkrili njune pogovore in fotografije ter fanta prijavili policiji v Dubaju. Sledila je aretacija, po kateri kar tri dni ni smel stopiti v stik s starši. Trenutno je sicer na svobodi, a države ne sme zapustiti.

V Združenih arabskih emiratih veljajo strogi islamski zakoni, ki prepovedujejo spolne odnose zunaj zakonske skupnosti. Za turiste sicer veljajo izjeme, a le, če sta oba polnoletna.

Dekle je vmes že praznovalo rojstni dan, Marcus pa trdi, da sploh ni vedel, da ima šele 17 let.