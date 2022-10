Zaradi sabotaže ustavljeni vlaki na severu Nemčije

Vlaki so obstali na celotnem območju severne Nemčije, tudi v prestolnici Berlin. Težavo so sicer med tem že uspešno odpravili, a težave v prometu se bodo verjetno čutile še cel dan, je sporočil predstavnik družbe Deutsche Bahn.

"Zaradi sabotaže kabelskih povezav, ki so nepogrešljive za železniški promet, je moral Deutsche Bahn danes zjutraj za skoraj tri ure ustaviti železniški promet na severu," je povedala tiskovna predstavnica po poročanju dpa . Pristojni varnostni organi so začeli preiskavo.

Kot so prvotno pojasnili, je bil problem v sistemu digitalne radijske komunikacije med vlaki. Več podrobnosti niso navedli. Prizadetih je bilo več tisoč ljudi. V Spodnji Saški, kjer bodo v nedeljo deželne volitve, so obstali prav vsi vlaki, ne le medkrajevni in mednarodni. Podobno je bilo tudi v Schleswig-Holsteinu ter mestih Hamburg in Bremen.

Prizadeti so bili tudi drugi deli Nemčije. Obstali so medkrajevni vlaki, ki povezujejo Berlin in vzhod države, ter vlaki med Hannovrom in Severnim Porenjem-Vestfalijo, so še sporočili iz Deutsche Bahna.