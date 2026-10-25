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Zaradi šale o bombi pristal v malteškem priporu

Valetta, 25. 10. 2026 11.33 pred 30 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Letališče na Malti

Na Malti so zaradi incidenta na letališču pridržali 61-letnega hrvaškega državljana. Ta se je z osebjem prerekal zaradi prevelike ročne prtljage, pri tem pa v šali omenil bombo. Zaradi njegove izjave je nemudoma posredovala policija.

Hrvaški državljan je čakal na vkrcanje na letalo družbe Ryanair, ko ga je osebje opozorilo, da njegova torba presega dovoljene dimenzije za ročno prtljago.

Sledil je prepir, pri čemer je Hrvat nepremišljeno omenil bombo: "Saj ni, kot da imam v njej bombo." Ta opazka je bila dovolj, da se je nemudoma sprožil varnostni protokol, 61-letnika pa so aretirali.

V petek so ga privedli na sodišče, kjer je želel priznati krivdo, a je po zasliševanju sodnice priznal, da ne razume povsem posledic svojega priznanja, saj je prvič na sodišču.

Sodnica Abigail Critien priznanja ni sprejela, saj ni bila prepričana, da obtoženec razume naravo obtožb ali posledice priznanja krivde, poroča Times of Malta. "Ne bom sprejela priznanja krivde od nekoga, ki ne ve, česa je obtožen," je dejala.

Čeprav je moški kasneje poskušal pojasniti, da obtožbe dejansko razume, in ponovil svojo željo, da prizna krivdo, sodnica svoje odločitve ni spremenila.

Hrvat bo do nadaljevanja postopka ostal v priporu.

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KOMENTARJI3

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Iqos
25. 10. 2026 12.03
Z bombami se ne šališ nikjer...si bo zapomnil.
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0 0
gasper111
25. 10. 2026 11.59
Pravilno. Sodnici je zagotovo vse kristalno jasno, želi mu le dati eno močno lekcijo. In zagotovo jo bo dobil. Ta tudi doma na WC-ju ne bo več upal bomba reči.
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Victorinox
25. 10. 2026 11.40
Pravilno. Tako se dela.
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