Zaradi šaljivega protesta so ga aretirali, zdaj bo prejel odškodnino

Vrtel jim je skladbo z naslovom "Imperial March", ki je v filmu običajno zadonela, ko se je pojavil glavni antagonist Darth Vader, občasno je spremljala tudi vojsko klonov zlobnega imperija. Enemu od gardistov je prekipelo in je poklical policijo, ki je protestnika vklenila in odpeljala v zapor.

Predsednik ZDA Donald Trump je lani v prestolnico zaradi domnevne potrebe po zagotavljanju varnosti poslal nacionalno gardo, njeni pripadniki pa so predvsem pometali ulice, odstranjevali smeti, preganjali brezdomce in postopali po mestu. Sam O'Hara se je odločil za posebno obliko protesta in je patrulje spremljal z glasno glasbo iz filma Vojna zvezd, je spomnil Washington Post .

O'Hara je zaradi aretacije vložil tožbo in policija se mu je opravičila, mesto pa mu je dalo odškodnino, katere znesek ni znan, še poroča Washington Post.

"Zadovoljen sem, da je policija priznala svoj del krivde za kršitev mojih pravic. Rekel bi, da sem zadovoljen in poravnava je bila bistvena ter smiselna," je v petek po poravnavi za časopis izjavil O'Hara, ki je na podoben način protestiral že prej, vendar ga niso aretirali.

Zaposlenemu v gostinski industriji je pri tožbi pomagala Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU). Povedal je, da je Trumpova namestitev gardistov škodovala njegovemu poslu. "Ko pred tvojim čudovitim lokalom stoji nacionalna garda, to ni ravno privlačno za ljudi," je dejal.