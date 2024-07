Zaradi sepse umrl množični morilec, znan kot 'apartheidovski morilec'

Med letoma 1986 in 1989 je ustrelil in ubil najmanj 39 oseb; vse njegove žrtve so bile temnopolte, najmlajša pa je bila stara le 12 let.

Apartheid je politična doktrina, s katero je vlada Republike Južne Afrike uveljavljala svoj sistem rasne segregacije, zatiranja in izkoriščanja od leta 1948 do 1994. Sistem je belopoltim osebam, ki predstavljajo manj kot petino prebivalstva, omogočal, da so vodili politiko Južnoafriške republike.

Van Schoora so aretirali leta 1991. Pozneje so ga spoznali za krivega v sedmih obtožbah umora, a so ga po le 12 letih zapora pogojno izpustili na prostost.

Vsaj 32 njegovih umorov medtem policija še vedno označuje kot "upravičene umore". Tudi obsojeni je celotno življenje trdil, da so bile vse njegove žrtve kriminalci, ki jih je ujel pri izvajanju kaznivih dejanj. Ob tem se je skliceval na zakone iz obdobja apartheida, ki so ljudem dajali pravico do uporabe smrtonosne sile proti "vsiljivcem".

Britanski medij je pregledal tudi dolgo pozabljene arhivske dokumente, vključno z izjavami več njegovih žrtev, ki so preživele napad. Te so nazorno opisale, kako jih je ustrelil, čeprav so se mu predale.

V 73. letu starosti je Van Schoor zdaj umrl zaradi zapletov zaradi sepse. Leta 2021 so mu zaradi zapletov s krvnim obtokom delno amputirali obe nogi, v bolnišnici pa so ga znova hospitalizirali pred letom dni. Razlog za to je bila okužba v eni od njegovih okončin.

A sestra ene od njegovih žrtev vseeno upa, da bo policija kljub njegovi smrti ponovno odprla več primerov ter nadaljevala preiskavo. Pokojni je leta 1986 ubil brata Marlene Mvumbi, ki jo je nenadna smrt morilca šokirala. "Lahko se je rešil," je dejala ob novici ter dodala, da upa, da bodo kljub temu odprli pretekle primere, saj si to zaslužijo družine pokojnih. Ker kaznivo dejanje umora v Južni Afriki nima zastaralnega roka, številni sorodniki žrtev sicer še vedno upajo, da bodo naposled prišli do pravice.

Van Schoor je sicer v svojem zadnjem intervjuju zanikal, da je serijski morilec, a ob tem dodal, da svojih dejanj ne obžaluje ter da zaradi tega ne čuti krivde.