Zaradi sestrelitve potniškega letala se bo Iran moral zagovarjati na sodišču

Iranu grozi sodni postopek na Meddržavnem sodišču zaradi sestrelitve letala PS752 družbe Ukraine International Airlines januarja 2020. Štiri države – Kanada, Švedska, Ukrajina in Združeno kraljestvo – zahtevajo odškodnino za družine 176 ljudi na krovu, ki so bili ubiti.

icon-expand Strmoglavljenje ukrajinskega letala v Iranu FOTO: AP

Letalo ukrajinske družbe sta zadeli dve raketi, ki ju je izstrelila enota zračne obrambe revolucionarne garde, potem ko je vzletelo iz Teherana, tri dni po incidentu pa je Iran priznal, da so letalo pomotoma sestrelili. Sile revolucionarne garde so sporočile, da naj bi enota zračne obrambe zamenjala Boeing 737-800 z ameriško raketo. Aprila je sodišče v Iranu sicer obsodilo 10 pripadnikov oboroženih sil na zaporno kazen, vendar so družine žrtev zavrnile sodbe kot "nesmiselne in nesprejemljive". Iran je določil tudi odškodnino v višini nekaj manj kot 140.000 evrov za vsako družino žrtev in lani sporočil, da je začel izplačevati odškodnino.

Štiri države, katerih državljani ali prebivalci so bili v nesreči ubiti, v tožbi na Meddržavnem sodišču navajajo, da je Iran s sestrelitvijo letala "kršil vrsto obveznosti" iz konvencije o civilnem letalstvu. Poleg tega Iranu očitajo, da ni sprejel vseh možnih ukrepov, da bi preprečil sestrelitev letala, do katere je prišlo v času velikih napetosti med Iranom in ZDA. Po mnenju teh držav Iran ni izvedel nepristranske, pregledne in poštene kazenske preiskave ter kazenskega pregona. Države želijo, da sodišče Iranu odredi, naj javno prizna svoja "mednarodno napačna dejanja", se opraviči družinam in zagotovi, da se to ne bo več ponovilo. V tožbi se od sodišča zahteva tudi, naj "odredi popolno povračilo za vso povzročeno škodo", Iran pa naj vrne pogrešane stvari žrtev in družinam zagotovi "popolno odškodnino".

icon-expand Slike preminulih na potniškem letalu Ukraine Airlines FOTO: AP