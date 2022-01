Zaradi širjenja neresnic o koronavirusu Twitter blokiral račun republikanke Marjorie Taylor Greene

Kongresnico so na družbenem omrežju blokirali po tem, ko je v soboto pisala o "izjemno številčnih smrti zaradi cepiva proti koronavirusu" v ZDA. Tiskovni predstavnik Twitterja je za BBC dejal, da so njen račun trajno blokirali zaradi "ponovnih kršitev njihove politike glede širjenja napačnih informacij o koronavirusu" . Kljub temu, da se ZDA trudijo omejiti širjenja virusa, zaradi katerega je tam umrlo več kot 825.000 ljudi, je republikanka vseskozi odločno nasprotovala ukrepom za boj proti virusu.

Upravljavci Twitterja so jo že prej opozorili glede nespoštovanja pravil, podjetje pa ji je račun že štirikrat blokiralo. Po tokratni blokadi, so iz družbe sporočili, da je peti suspenz trajen. Odzvala se je Greenova, ki je Twitter označila za "sovražnika Amerike" in dejala, da se ne morejo "soočiti z resnico". "Družabna omrežja ne morejo preprečiti širjenja resnice. Velika tehnološka podjetja ne morejo ustaviti resnice. Komunistični demokrati ne morejo ustaviti resnice," je sporočila. Njen profil (@mtgreenee) je imel po zadnjih podatkih slabega pol milijona sledilcev. Še vedno pa je aktiven njen uradni "službeni" račun (@RepMTG) s skoraj 400.000 sledilci.

Med drugim so njen račun avgusta blokirali zaradi zapisa, da so cepiva neučinkovita in pozvala regulatorje, naj ne odobrijo novih odmerkov.

Greenova, ena najglasnejših zaveznic nekdanjega predsednika Donalda Trumpa v kongresu, se je pred kratkim znašla tudi na prvih straneh ameriških medijev, saj je omejevalne ukrepe za zajezitev širjenja virusa primerjala z nacističnim preganjanjem Judov. Zavrnila je tudi nošenje maske v predstavniškem domu, za kar je morala že večkrat plačati kazen.